Правая рука Пригожина: что известно о командире ЧВК "Вагнер" Уткине

У погибшего офицера остались наследники

В минувшую среду, 23 августа, под Тверью потерпел крушение частный борт Embraer Legacy 600, принадлежавший основателю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Все пассажиры и члены экипажа погибли.

По официальным данным, на борту воздушного судна находился сам Евгений Пригожин, а также его приближенные, в том числе, командир ЧВК Дмитрий Уткин, в честь позывного которого военная организация и получила свое название.

Подполковник запаса был абсолютно непубличным человеком, оставаясь в тени основателя частной военной компании и фактически являясь правой рукой Евгения Пригожина.

Про Дмитрия Уткина достоверно известно, что он симпатизировал нацисткой идеологии, подписывался SS, стилизованными под молнии, при сослуживцах появлялся в немецкой каске времен Второй Мировой войны.

Самым авторитетным человеком для отставного офицера был отнюдь не Евгений Пригожин. Он очень любил свою маму. Вообще для Дмитрия Уткина были не чужды семейные ценности. "Вагнер" официально был женат несколько раз и имел четверых наследников.

По поводу характера командира ЧВК звучат противоречивые мнения. Одни называют его человеком неконфликтным, другие, наоборот – слишком импульсивным, предпочитающим жесткий нецензурный формат общения.