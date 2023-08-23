В Тверской области разбился самолет: в списке пассажиров был Евгений Пригожин

В Тверской области разбился самолет: в списке пассажиров был Евгений Пригожин
Wolfgang Minich/www.globallookpress.com
Все находившиеся на борту погибли, сообщили в МЧС

Частный самолет Embraer Legacy разбился на территории Тверской области, о чем стало известно сегодня, 23 августа. Как отметили в пресс-службе МЧС России, на борту находились десять человек, все они погибли.

Авиакатастрофа произошла у населенного пункта Куженкино. Самолет совершал рейс из Москвы в Петербург. В списке пассажиров был бизнесмен, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, сообщает Росавиация.

Источник отмечает, что частный самолет разбился на северо-западе Тверской области. В ведомстве указали, что все находившиеся на борту воздушного судна, по предварительным данным, погибли.



Источник: РБК ✓ Надежный источник
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