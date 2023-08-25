"Унизительный отъезд": Канделаки жестко подставила Собчак

"Унизительный отъезд": Канделаки жестко подставила Собчак
Тина Канделаки. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Любопытной информацией поделилась певица Максакова*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАРИЕЙ ПЕТРОВНОЙ МАКСАКОВОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАРИИ ПЕТРОВНЫ МАКСАКОВОЙ.

Некогда популярная в нашей стране оперная певица Мария Максакова* в последнее время занимается только тем, что заливает грязью Россию и ее граждан. При этом артистка не стесняется делиться инсайдами о жизни отечественных звезд. На этот раз она решила пройтись по телеведущей Ксении Собчак и ее заклятой подруге Тине Канделаки.

Всем известно, что много лет назад две журналистки крепко дружили, девушки проводили много времени вместе, их дружеский союз казался нерушимым. Однако с течением времени все изменилось. Теперь Собчак и Канделаки – непримиримые враги, которые с большим удовольствием пакостничают друг другу.

Максакова* намекнула, что именно Канделаки довела дело до того, что недавно Собчак пришлось окольными путями бежать из страны. На фоне громкого дела о вымогательстве у государственной корпорации "Ростех", в разбирательствах по которому фигурировала фамилия Собчак, Ксения покинула Россию. Когда дело устаканилось, журналистка вернулась.

"В конце концов у них совсем схлестнулись шпаги, это стоило Собчак унизительного отъезда", – поделилась своими размышлениями Максакова*.

Более того, Мария уверена, что именно Тина слила в прессу информацию о том, что Ксения является счастливой обладательницей израильского паспорта.

К слову, ранее оперная певица раскрыла неловкую правду о браке Нетребко.

*признана иноагентом на территории России

Источник: YouTube ✓ Надежный источник
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