"Унизительный отъезд": Канделаки жестко подставила Собчак

Любопытной информацией поделилась певица Максакова*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАРИЕЙ ПЕТРОВНОЙ МАКСАКОВОЙ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАРИИ ПЕТРОВНЫ МАКСАКОВОЙ.



Некогда популярная в нашей стране оперная певица Мария Максакова* в последнее время занимается только тем, что заливает грязью Россию и ее граждан. При этом артистка не стесняется делиться инсайдами о жизни отечественных звезд. На этот раз она решила пройтись по телеведущей Ксении Собчак и ее заклятой подруге Тине Канделаки.



Всем известно, что много лет назад две журналистки крепко дружили, девушки проводили много времени вместе, их дружеский союз казался нерушимым. Однако с течением времени все изменилось. Теперь Собчак и Канделаки – непримиримые враги, которые с большим удовольствием пакостничают друг другу.



Максакова* намекнула, что именно Канделаки довела дело до того, что недавно Собчак пришлось окольными путями бежать из страны. На фоне громкого дела о вымогательстве у государственной корпорации "Ростех", в разбирательствах по которому фигурировала фамилия Собчак, Ксения покинула Россию. Когда дело устаканилось, журналистка вернулась.

"В конце концов у них совсем схлестнулись шпаги, это стоило Собчак унизительного отъезда", – поделилась своими размышлениями Максакова*.

Более того, Мария уверена, что именно Тина слила в прессу информацию о том, что Ксения является счастливой обладательницей израильского паспорта.



К слову, ранее оперная певица раскрыла неловкую правду о браке Нетребко.





*признана иноагентом на территории России