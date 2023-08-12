Подала тайный знак: Собчак уличили в поддержке ВСУ

Ксения раскрыла свое истинное отношение

С началом СВО общество разделилось на две группы: одни политический вектор страны решительно поддерживают, другие же – выступают резко против конфликта. Однако, Ксения Собчак не принадлежит ни к одной из них.

Оказавшись во французском городе Марбелья, Ксения встретилась с журналистом газеты New York Times, с которым поделилась своей позицией. По ее словам, либерально настроенные граждане должны просто смириться с текущим положением дел. Те, кто захочет бороться с режимом, ничего не добьются. Подрепила она свою точку зрения личным примером: давно уже, мол, смирилась со всем происходящим.

Однако внимание публики привлекла майка Ксении Собчак, в которой искушенные шоппингом журналисты опознали вещь производства TTSWTRS. Это киевский бренд одежды, который в настоящее время собирает пожертвования как для обычных жителей Украины, так и для военных.

Таким образом, Ксения, приобретая майку этой фирмы, косвенно поддержала ВСУ. Более того, уверены некоторые, что при помощи этого бросающегося в глаза топа Ксения подала тайный знак, что на самом деле выступает против СВО. Продемонстрировала, иными словами, свой аккуратный трикотажный протест. Для этого, правда, ей пришлось улететь подальше...

А о том, чтобы один из российский актеров улетел подальше, буквально мечтают его соотечественники. Речь о Владимире Епифанцеве, который, как уже писали на Утро.ру, назвал Россию "фашистским государством".

