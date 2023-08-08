"Бабские наряды, забросила себя": растолстевшую Собчак обвинили в запущенности

У ведущей толстые руки и плечи, уверена психолог

Российская телеведущая и светская львица Ксения Собчак никогда не отличалась идеальной внешностью, чего сама не отрицает. Она признает, что у нее масса особенностей внешнего вида, которые при этом не мешают ей принимать себя и жить счастливо. Однако в последнее время жена Константина Богомолова сильно изменилась.

Поклонники стали замечать, что Ксения Собчак набрала в весе и перестала следить за собой. Поначалу ее даже подозревали во второй беременности, но некоторым ясно, что она просто располнела. Впрочем, факт беременности пока не подтвержден и не опровергнут, это покажет лишь время.

Психолог Вероника Степанова раскритиковала внешность Собчак и заявила, что она запустила себя основательно. По мнению психолога, раньше Ксения Собчак выглядела гораздо привлекательнее, следила за собой и занималась йогой, была подтянутой. Однако со временем все это растеряла.

При этом эксперт отметил, что ведущая много работает и отличается жизнелюбием. Кроме того, психолог отметил, что в характере Ксении Собчак есть явное противоречие. Она мечется между двумя понятиями – от "я – ничто до я – королева". И это происходит, по мнению психолога, из-за многочисленных комплексов у ведущей.

"Пишут что беременна, будем надеяться, что она уже когда-то родит. Толстые руки, покатые плечи – она совсем себя забросила. Полагаю, что уходит в работу с головой, и это отражается на внешности", – заявила психолог Степанова.

Эксперт добавила, что все недостатки внешности Ксения Собчак старается скрыть нарядами и аксессуарами. Но все это бессмысленно, так как у нее нет вкуса, считает психолог. Кроме того, она носит "бабские наряды".