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Журналистка Ксения Собчак, к которой ныне приковано общественное и медийное внимание, пересекла белорусско-литовскую границу еще до начала следственных мероприятий, инициированных по отношению к ней правоохранительными органами.
По некоторым данным, Ксению подозревают в вымогательстве у государственной корпорации "Ростех" в особо крупном размере. Дома у журналистки проходят обыски в присутствии ее супруга Константина Богомолова.
Однако сама фигурантка, успела пересечь пешком белорусско-литовскую границу до начала следственных действий. В куда более незавидном положении оказался коммерческий директор блогера Кирилл Суханов, проходящий дело по вымогательству – у него действует запрет на выезд из РФ.
До последнего момента считалось, что Собчак якобы улетела в Турцию, куда и купила билет – чтобы запутать оперативников. Выехала из Москвы Ксения еще ночью.
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