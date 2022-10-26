Блондинка стала объектом пристального внимания

Сегодня, 26 октября, в сфере отечественного шоу-бизнеса прогремели любопытные новости. Стало известно, что в особняк знаменитой российской телеведущей, светской львицы Ксении Собчак нагрянули сотрудники правоохранительных органов.



Стражи порядка проводят обыск в подмосковной резиденции "блондинки в шоколаде". Такое весьма неприятное для Ксении Анатольевны внимание связано с деятельностью ее коммерческого директора. Собчак сообщила, что мужчину подозревают в вымогательстве.

Более того, по словам блондинка, ее ближайший помощник уже задержан. Сама телеведущая убеждена, что данная ситуация является ударом коварных представителей правоохранительных органов именно по ней. Мол, стражи порядка пытаются найти любой повод, чтобы насолить Ксении Анатольевне.

Собчак пообещала держать руку на пульсе и оказать всю необходимую поддержку своему сотруднику. Бывшая кандидатша в президенты уже выделила для задержанного адвоката, который пытается разобраться в происходящем.