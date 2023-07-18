"В мире все справедливо": Канделаки осадила голодающих россиян

Женщина поделилась своими умозаключениями

Как же часто случается то, что оскандалившиеся звезды начинают в переносном смысле махать кулаками после драки и кричать о том, что слова их были вырваны из контекста. И, если кому-то этот трюк удавался, то Тине Канделаки сухой из воды выйти точно не получится.

В своем блоге она разместила отрывок видео ролика, на котором рассуждает о финансовой стороне жизни. Уверена она в том, что те, кто борется за каждую копейку, не находятся в балансе с вселенскими течениями, отвечающими за благополучие.

"То, что вы хотите, не соответствует тому, кем вы являетесь. В мире все очень справедливо с точки зрения денег", – с важным видом заявила увешанная золотом Тина Канделаки.

Таким образом, по логике плюнувшей в голодающих россиян Канделаки, те, кто могут похвастаться миллионами на банковском счете, внутренне готовы к позитивным изменениям в своей жизни и являются весьма осознанными личностями. Ну а врачи, работающие на скорой, или учителя в сельских школах, судя по всему, явно слишком мало времени уделяют своему внутреннему развитию.

"Врачи, учителя, пожарные в нашей стране не имеют ничего, а такая как ты получает миллионы в месяц! О какой справедливости ты говоришь!", "Наверное, учителя и медработники не ту энергию посылают", "Любой врач общей практики за последние три года сделал для страны на порядок больше, чем вы за всю вашу жизнь", "Миллиарды у коррупционеров и всякой шушеры тоже справедливы?", – обратились разгневанные россияне к Тине Канделаки.

