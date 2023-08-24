Собчак в расстегнутых штанах публично опозорилась

Собчак в расстегнутых штанах публично опозорилась
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Никто не подсказал блондинке о конфузе

Популярная российская телеведущая Ксения Собчак всегда находится в центре внимания. Журналистка участвует во многих проектах и старается осветить разные темы. При этом имя телеведущей частенько всплывает на фоне всевозможных скандалов. Сейчас в социальных сетях активно обсуждают позорный конфуз знаменитости.

Весьма неприятный для "блондинки в шоколаде" инцидент произошел во время съемок нового проекта, который посвящен жизни "ночных бабочек". Дамочки с низкой социальной ответственностью рассказывали, как попали в древнейшую профессию, сколько зарабатывают и что о них думают окружающие. Собчак выступала в роли модератора дискуссии.

Для этого проекта журналистка облачилась в брюки серебристого цвета и светлый пиджак, образ Ксении дополнила маленькая сумочка с модным принтом. Собчак с готовностью позировала фотографам, однако в какой-то момент прекратила съемку и скрылась за кулисами. Там знаменитость быстро устранила оплошность, о которой ей никто не сказал. Оказалось, все это время Собчак позировала в расстегнутых штанах – одна пуговица на брюках подвела Ксению.

Ксения Собчак. Фото: KION

"Угодила в лужу. Что же никто не подсказал?" – негодовала знаменитость.

К слову, ранее Ксения Собчак вывела на чистую воду Олега Тинькова.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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