Собчак в расстегнутых штанах публично опозорилась

Никто не подсказал блондинке о конфузе

Популярная российская телеведущая Ксения Собчак всегда находится в центре внимания. Журналистка участвует во многих проектах и старается осветить разные темы. При этом имя телеведущей частенько всплывает на фоне всевозможных скандалов. Сейчас в социальных сетях активно обсуждают позорный конфуз знаменитости.



Весьма неприятный для "блондинки в шоколаде" инцидент произошел во время съемок нового проекта, который посвящен жизни "ночных бабочек". Дамочки с низкой социальной ответственностью рассказывали, как попали в древнейшую профессию, сколько зарабатывают и что о них думают окружающие. Собчак выступала в роли модератора дискуссии.



Для этого проекта журналистка облачилась в брюки серебристого цвета и светлый пиджак, образ Ксении дополнила маленькая сумочка с модным принтом. Собчак с готовностью позировала фотографам, однако в какой-то момент прекратила съемку и скрылась за кулисами. Там знаменитость быстро устранила оплошность, о которой ей никто не сказал. Оказалось, все это время Собчак позировала в расстегнутых штанах – одна пуговица на брюках подвела Ксению.





"Угодила в лужу. Что же никто не подсказал?" – негодовала знаменитость.

К слову, ранее Ксения Собчак вывела на чистую воду Олега Тинькова.

