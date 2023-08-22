Рудковская жестко ответила Собчак за колкости над сыном

Продюсер не смогла стерпеть такого выпада

Ксения Собчак в очередной раз упрекнула семью Рудковской в эксплуатации сына Саши. Журналистка отметила, что в США звездные родители часто выкладывают своих детей ради лайков и будут обязаны выплатить крупную сумму денег, когда их чадам исполнится 18 лет.



"Яне Рудковской сильно повезло, что Гном Гномыч не из Иллинойса", – написала Собчак в своем блоге.

Реакция Рудковской не заставила себя долго ждать. Звездный продюсер и блогер дерзко ответила Собчак о том, что ее сын уже давно самостоятельно зарабатывает себе на жизнь.

"Гном Гномыч себе откатал уже нормальные подъемные на после 18, все под контролем",– отписалась продюсер.

К слову, Яна Рудковская является многодетной мамой, но большая часть внимания прикована к среднему сыну Александру. Мальчик в своем юном возрасте уже имеет рекламные контракты, снимается для различных ТВ-шоу и идет по пути зведного отца Евгения Плющенко в профессиональный спорт.

Поклонники звездного семейства не раз упрекали родителей маленького Саши в том, что они навязывают мальчику спорт и большую медийность. На удивление, Саша во всех интервью говорит, что ему нравится такая жизнь, и он хочет зарабатывать много денег и получить золотую олимпийскую медаль как его отец.