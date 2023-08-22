Рудковская жестко ответила Собчак за колкости над сыном

Рудковская жестко ответила Собчак за колкости над сыном
Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Продюсер не смогла стерпеть такого выпада

Ксения Собчак в очередной раз упрекнула семью Рудковской в эксплуатации сына Саши. Журналистка отметила, что в США звездные родители часто выкладывают своих детей ради лайков и будут обязаны выплатить крупную сумму денег, когда их чадам исполнится 18 лет.

"Яне Рудковской сильно повезло, что Гном Гномыч не из Иллинойса", – написала Собчак в своем блоге.

Реакция Рудковской не заставила себя долго ждать. Звездный продюсер и блогер дерзко ответила Собчак о том, что ее сын уже давно самостоятельно зарабатывает себе на жизнь.

"Гном Гномыч себе откатал уже нормальные подъемные на после 18, все под контролем",– отписалась продюсер.

К слову, Яна Рудковская является многодетной мамой, но большая часть внимания прикована к среднему сыну Александру. Мальчик в своем юном возрасте уже имеет рекламные контракты, снимается для различных ТВ-шоу и идет по пути зведного отца Евгения Плющенко в профессиональный спорт.

Поклонники звездного семейства не раз упрекали родителей маленького Саши в том, что они навязывают мальчику спорт и большую медийность. На удивление, Саша во всех интервью говорит, что ему нравится такая жизнь, и он хочет зарабатывать много денег и получить золотую олимпийскую медаль как его отец. 

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

В Дагестане жестко наказали предательницу Исинбаеву

Спортсменка разочаровала людей

"Нас имеют": плюнувший на Россию Виторган вляпался в очередной скандал

Артист шокировал публику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей