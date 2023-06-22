Рудковскую публично обматерили в аэропорту и сняли с рейса

Супруга Евгения Плющенко в бешенстве

Продюсер Яна Рудковская вспомнила давнюю историю, которая произошла с ней в конце "нулевых". В аэропорту Парижа она угодила в скандал. Сотрудница задерживала регистрацию, разговаривая по телефону. В ответ на просьбу поторопиться и не задерживать людей та облила на светскую львицу отборным матом.

Рудковская негодует до сих пор: вспоминает, как темнокожая французская дама "трындела с какой-то подругой" и свысока поглядывала на очередь. Наконец, спустя несколько минут Яна попросила у той приступить к своей обязанности.

Женщина, по словам Яны, отреагировала крайне неадекватно: завизжала и стала доказывать прибежавшим полицейским, что та требовала "убрать от нее свои грязные черные руки". Однако пассажиры, которые все видели, опровергли откровенную ложь. Правда, всех возмутившихся буквально сняли с рейса Air France.

"В Москву мы улетели только ближайшим рейсом Аэрофлота. Вот так нас наказали "новые французы", – рассказала Яна.

