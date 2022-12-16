Рудковская впервые рассказала о страшной болезни Гном Гномыча

Рудковская впервые рассказала о страшной болезни Гном Гномыча
Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Продюсер не смогла сдержать слезы

Звездный продюсер Яна Рудковская рассказал о состоянии своего сына, Саши Плющенко. Ребенок подхватил страшный грипп, который переносится как минимум с такой же симптоматикой, а то и вовсе хуже, чем ковид. И вот наследник звездной пары, к несчастью, подхватил эту заразу.

По счастью, все обошлось: Саша отболел десять дней. Яна уточняет, что выносить все переживания на публику ей довольно неловко, однако мама встревожена была так, что молчать долго не смогла.

Поклонникам Рудковская пожелала здоровья в Новый год – сама она тоже приболела и лечится дома. Болеть, отметила Яна, теперь чрезвычайно дорого и невыгодно. Да и опасно.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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