Рудковская впервые рассказала о страшной болезни Гном Гномыча

Продюсер не смогла сдержать слезы

Звездный продюсер Яна Рудковская рассказал о состоянии своего сына, Саши Плющенко. Ребенок подхватил страшный грипп, который переносится как минимум с такой же симптоматикой, а то и вовсе хуже, чем ковид. И вот наследник звездной пары, к несчастью, подхватил эту заразу.

По счастью, все обошлось: Саша отболел десять дней. Яна уточняет, что выносить все переживания на публику ей довольно неловко, однако мама встревожена была так, что молчать долго не смогла.

Поклонникам Рудковская пожелала здоровья в Новый год – сама она тоже приболела и лечится дома. Болеть, отметила Яна, теперь чрезвычайно дорого и невыгодно. Да и опасно.