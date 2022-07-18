Продюсер улетела в Турцию дразнить фанатов

Не раз Яна Рудковская жаловалась, что отдохнуть у нее выходит только на Мальдивах – и лишь в окружении родных. А ведь и взрослому человеку нужно уединение. Миллионы лайков – это хорошо, однако и от публичности тоже нужно уметь отдохнуть. И Рудковская, наконец, осуществила желаемое: рванула в этот раз не на Индийский океан, а в Турцию.

Светская львица радуется жизни и ни в чем себе не отказывает. Выкладывает фирменные фото с любимыми люксовыми брендами. Вокруг – море, роскошные виллы и лучшие в стране завтраки.

Параллельно звезда выкладывает новые яркие фото, хвастаясь своей точеной фигурой. На одной подборке Яна позирует в ярком зеленом купальнике, который подчеркивает ее формы.

Поклонники, кстати, отмечают, что свои 47 лет Яна выглядит отменно.

А не так давно Яна поведала о неудачном замужестве, которое завершилось похищением детей.