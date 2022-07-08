Звезда с ужасом вспоминает произошедшее

Известный продюсер Яна Рудковская поведала то, о чем молчала долгие годы. Оказалось, экс-супруг, предприниматель Виктор Батурин забрал у нее однажды родных детей – Колю и Андрея, которым на тот момент было по пять и шесть лет каждому.

Бывший возлюбленный решил причинить боль Рудковской, и стал сообщать детям, кто их настоящая мама. И при этом утверждал, что своих детей Яна бросила.

Вспоминая такие моменты, рассуждает светская львица, понимаешь, что детям нельзя подарить счастье игрушками и кучей домработниц с нянями – им нужны родители.

Крайне сложно было и позднее, когда детей получилось забрать у бывшего. Мальчиков прятали в другом регионе – Калмыкии. Рудковскую унижали в присутствии наследников. Хотя дети все равно остались с мамой.

С Батуриным, подсчитала Яна, пришлось судиться 221 раз – абсолютный рекорд по всей стране. И все из-за мести бывшего мужа, по вине которого, утверждает продюсер, пострадала и она сама, и дети.

Сейчас Яна делает максимум для Гном Гномыча, из которого желает сделать профессионального спортсмена.