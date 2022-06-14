После тяжелых тренировок и соревнований ребенка прорвало

Звездный продюсер Яна Рудковская активно продвигает сына Сашу в фигурном катании – вкладывает в ребенка максимум, чтобы сделать из него спортсмена с мировым именем. На одном из выступлений Гном Гномыч расплакался – звездная мама рассказала, почему.

Яна считает, что последнее выступление Саши было хуже, чем во время остальных номеров в туре. Во время выступления в Рязани ребенок был на пике своей формы и смотрелся просто великолепно. А маме сказал позднее, что на Москву эмоций не хватило – выгорел из-за потраченного запала. Хотя техническая составляющая была на высоте. Рудковская считает, что Гномыч устал.

Кстати, "Союз чемпионов", организованный Яной вместе с ее знаменитым супругом Евгением Плющенко, прошел на самом высшем уровне, который можно было бы ожидать, считает продюсер. Светская львица считает, что так и должно быть, когда работаешь в проекте, закладывая свои силы и вкладывая душу.

В шоу участвует не только наследник Рудковской и ее прославленного супруга-чемпиона мировых первенств, но и мировые звезды Аделина Сотникова и Александра Трусова.

А Евгений Плющенко не так давно признался, что хочет поехать в Донбасс и выступить перед местными жителями со своей программой.