Плющенко объявил о планах уехать в Донбасс

Плющенко объявил о планах уехать в Донбасс
Евгений Плющенко. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фигурист уже работает над осуществлением своей задумки

В то время, как многие звезды спешно покидают Россию в связи со спецоперацией на Украине, некоторые артисты демонстрируют полную поддержку своей стране. Так, Евгений Плющенко даже намерен поехать в ДНР. 

Фигурист поделился, что очень хочет выступить со своей программой перед жителями Донецкой республики. 

"У меня такое желание есть", – сообщил Евгений Плющенко. 

Более того, олимпийский чемпион уже начал планировать поездку и думать о том, кто из коллег смог бы к нему присоединиться. Он сообщил, что уже работает над этим вопросом. 

Помимо этого, фигуристу придется решить и ряд других проблем. Например, в ДНР отсутствует качественный искусственный лед. Чтобы желание Плющенко могло осуществиться, придется поработать в этом направлении. Однако судя по всему, фигурист настроен решительно, поэтому его выступление вместе с другими коллегами является вопросом времени. 

Ранее стало известно о том, что Яна Рудковская выяснила, кто сливает в интернет контакты звезд. Неизвестный человек начал угрожать ей без объяснения причин и оскорблять знаменитость. Рудковская в ответ заявила, что обидчика ждет ответственность по российскому законодательству. Позже телеведущая сообщила о том, что выяснила имя этого человека. 

Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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