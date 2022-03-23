Фигурист уже работает над осуществлением своей задумки

В то время, как многие звезды спешно покидают Россию в связи со спецоперацией на Украине, некоторые артисты демонстрируют полную поддержку своей стране. Так, Евгений Плющенко даже намерен поехать в ДНР.

Фигурист поделился, что очень хочет выступить со своей программой перед жителями Донецкой республики.

"У меня такое желание есть", – сообщил Евгений Плющенко.

Более того, олимпийский чемпион уже начал планировать поездку и думать о том, кто из коллег смог бы к нему присоединиться. Он сообщил, что уже работает над этим вопросом.

Помимо этого, фигуристу придется решить и ряд других проблем. Например, в ДНР отсутствует качественный искусственный лед. Чтобы желание Плющенко могло осуществиться, придется поработать в этом направлении. Однако судя по всему, фигурист настроен решительно, поэтому его выступление вместе с другими коллегами является вопросом времени.

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