Теперь известно, кто сливает в Сеть контакты звезд

Светская львица Яна Рудковская уже давно погрузилась в украинскую повестку – вместо коллекции с чемоданами звезда выставляет теперь скриншоты с недоброжелателями, которых развелось в последнее время крайне много. Яна, в отличие от остальных звезд, не спешит скрывать острые углы на своей странице и честно делится происходящим.

Рудковской решил написать абсолютно незнакомый ей человек с Украины, который принялся угрожать физической расправой, не слишком утруждая себя объяснением мотивов. В директ незнакомый мужчина начал поливать Яну грязными словами. Та в ответ заявила, что привлечет обидчика по всей ответственности российского закона – агрессор этому страшно возмутился, видимо, посчитав, что отвечать на его действия абсолютно неприемлемо по всем нормам морали.

Пользователя найти удалось – Рудковская сообщила, что "шайку рассекретили".

"Нашли главаря из Львова. Именно тот человек, который сливает телефоны звезд", – сообщила Яна.

Тем самым агрессором оказался некий злоумышленник по имени Максим. Цивилизованно пообщаться у продюсера с ним не получилось: когда Яна попросила у мужчины озвучить причины такой агрессии в адрес абсолютно незнакомого человека, тот просто разразился новыми потоками брани.

Рудковская призвала Максима озвучить конечную цель, заявив, что тот фактически разжигает ненависть. Супруга Евгения Плющенко призвала обидчика "встать на тропу мира".

А не так давно Яна устроила перепалку с Максом Барских, который открестился от России, где приобрел широкую известность среди слушателей. Продюсер заявила, что тот обязан, следуя собственной логике, отказаться от всех музыкальных трофеев, полученных в России – все-таки Барских ограничил использование и прослушивание своей музыки в этой стране.