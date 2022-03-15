"Кинул на миллионы рублей": Рудковская намекнула на местонахождение Барских

"Кинул на миллионы рублей": Рудковская намекнула на местонахождение Барских
Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Бизнесвумен заявила, что такому ярому патриоту давно пора на передовую

Звездный продюсер Яна Рудковская продолжает вести в соцсетях перепалку с украинским певцом Максом Барских – тот сообщил, что обидчица "сделала каток" и покинула Россию, за что нарвался на очередной гневливый пост светской львицы.

Женщина сообщила, что не собиралась покидать с супругом родную страну, а от обвинений по поводу покупок коллекции Louis Vuitton отмахнулась – мол, скопила столько вещей, что и внукам хватит на целую жизнь. Если что – может всегда продать за хорошие деньги.

Яна перешла к более насущному вопросу: как Макс поступит с российскими наградами, если он отмахнулся от страны, в которой так долго выступал с концертами? Логично предположить, что все привилегии нужно вернуть туда, где артиста ими наделили. Сам Барских, считает Рудковская, любит родную Украину только в Интернете и не спешит отправляться на передовую – предпочитает строчить вместо этого интернет-посты в "тепленькой квартирке".

"Ты сам то где? В Эмиратах или Израиле? Не буди лихо, пока оно тихо, Макс! И я надеюсь, что ты понимаешь, что в России ты – преступник и мошенник, который кинул на миллионы рублей своих поклонников, отменив концерты и не вернув им ни рубля!!! При чем мошенник в особо крупных размерах, так как билет на твои концерты стоили от 2500 рублей! – высказалась Яна.

Вовсю теперь вовлечен в украинскую повестку и Николай Басков, которого успели затравить в социальных сетях после поддержки спецоперации российских войск на Украине и в Донбассе. Артист заявил, что сталкивался с угрозами физической расправы – ему слали проклятия и даже фотографии с гробами. Однако исполнитель не испугался – считает, что страну не задушить и не испугать ничем, если народ добьется единства.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров
По теме

В США активизировали систему управления ядерными силами

Вашингтон готовится к атаке, считают аналитики

Россия нашла способ обойти запрет на полеты самолетов

Санкции против гражданской авиации РФ не дали ожидаемого эффекта

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей