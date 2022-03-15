Бизнесвумен заявила, что такому ярому патриоту давно пора на передовую

Звездный продюсер Яна Рудковская продолжает вести в соцсетях перепалку с украинским певцом Максом Барских – тот сообщил, что обидчица "сделала каток" и покинула Россию, за что нарвался на очередной гневливый пост светской львицы.

Женщина сообщила, что не собиралась покидать с супругом родную страну, а от обвинений по поводу покупок коллекции Louis Vuitton отмахнулась – мол, скопила столько вещей, что и внукам хватит на целую жизнь. Если что – может всегда продать за хорошие деньги.

Яна перешла к более насущному вопросу: как Макс поступит с российскими наградами, если он отмахнулся от страны, в которой так долго выступал с концертами? Логично предположить, что все привилегии нужно вернуть туда, где артиста ими наделили. Сам Барских, считает Рудковская, любит родную Украину только в Интернете и не спешит отправляться на передовую – предпочитает строчить вместо этого интернет-посты в "тепленькой квартирке".

"Ты сам то где? В Эмиратах или Израиле? Не буди лихо, пока оно тихо, Макс! И я надеюсь, что ты понимаешь, что в России ты – преступник и мошенник, который кинул на миллионы рублей своих поклонников, отменив концерты и не вернув им ни рубля!!! При чем мошенник в особо крупных размерах, так как билет на твои концерты стоили от 2500 рублей! – высказалась Яна.

Вовсю теперь вовлечен в украинскую повестку и Николай Басков, которого успели затравить в социальных сетях после поддержки спецоперации российских войск на Украине и в Донбассе. Артист заявил, что сталкивался с угрозами физической расправы – ему слали проклятия и даже фотографии с гробами. Однако исполнитель не испугался – считает, что страну не задушить и не испугать ничем, если народ добьется единства.