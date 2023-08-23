Нагло обманывает россиян: Собчак вывела Тинькова на чистую воду

Олигарх делает деньги на тех, от кого воротит нос, утверждает журналистка

Журналистка часто публикует в своих социальных сетях заметки о красивом и комфортном отдыхе заграницей, на который сама и отправляется. Недавно под руку Собчак попался итальянский курорт Форте-дей-Марми, которому теледива посвятила большой пост. В центре внимания оказался курортный проект предпринимателя Олега Тинькова La Datcha.



"190 тысяч евро в неделю. Все летние недели расписаны. Хороший бизнес делает Олег, молодец, искренне горжусь его талантом предпринимателя. Есть только одно но – их платят в том числе и люди из России, которые в свое время самыми разными способами эти деньги заработали..."– написала телеведущая.

Ксения подчеркнула, что помимо либералов и друзей Тинькова, здесь отдыхают люди, которые поддерживают Россию в нынешней обстановке. Отметим, что Олег Тиньков прекратил свой бизнес на территории РФ и отказался иметь какие-либо отношения со своей родиной. Сам олигарх, утверждает Ксения, зарабатывает на россиянах.

Журналистка пояснила, что выступает против осуждения политических взглядов людей и русофобии. Такой посыл был направлен на двуличность миллиардера Тинькова.

Сам бизнесмен не остался в стороне и дал емкий комментарий, пожелав "бесталанной" Ксении оставаться в Европе и никуда не ездить – и никого не смешить своей журналистикой, в которой Олег сильно усомнился.

Слова Тинькова Собчак пока никак не прокомментировала.

Недавно "Утро.ру." писало о зверском поступке Тинькова в адрес подписчицы