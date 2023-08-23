Нагло обманывает россиян: Собчак вывела Тинькова на чистую воду

Нагло обманывает россиян: Собчак вывела Тинькова на чистую воду
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Олигарх делает деньги на тех, от кого воротит нос, утверждает журналистка

Журналистка часто публикует в своих социальных сетях заметки о красивом и комфортном отдыхе заграницей, на который сама и отправляется. Недавно под руку Собчак попался итальянский курорт Форте-дей-Марми, которому теледива посвятила большой пост. В центре внимания оказался курортный проект предпринимателя Олега Тинькова La Datcha.

"190 тысяч евро в неделю. Все летние недели расписаны. Хороший бизнес делает Олег, молодец, искренне горжусь его талантом предпринимателя. Есть только одно но – их платят в том числе и люди из России, которые в свое время самыми разными способами эти деньги заработали..."– написала телеведущая.

Ксения подчеркнула, что помимо либералов и друзей Тинькова, здесь отдыхают люди, которые поддерживают Россию в нынешней обстановке. Отметим, что Олег Тиньков прекратил свой бизнес на территории РФ и отказался иметь какие-либо отношения со своей родиной. Сам олигарх, утверждает Ксения, зарабатывает на россиянах.

Журналистка пояснила, что выступает против осуждения политических взглядов людей и русофобии. Такой посыл был направлен на двуличность миллиардера Тинькова.

Сам бизнесмен не остался в стороне и дал емкий комментарий, пожелав "бесталанной" Ксении оставаться в Европе и никуда не ездить – и никого не смешить своей журналистикой, в которой Олег сильно усомнился.

Слова Тинькова Собчак пока никак не прокомментировала.

Недавно "Утро.ру." писало о зверском поступке Тинькова в адрес подписчицы

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

"Очень жадная": коллеги вывели погнанную из РФ Орбакайте на чистую воду

Знаменитая актриса рассказала всю правду о дочери Пугачевой

"Потихоньку угасает": окружение рассекретило состояние 91-летнего Бедроса Киркорова

Как чувствует себя отец Киркорова

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей