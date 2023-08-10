"Нелюдь": Тиньков получил леща за зверский поступок

Предприниматель получил по заслугам

После начала СВО бизнесмен Олег Тиньков занял открытую русофобскую позицию и наговорил в адрес россиян и России кучу гадостей. Потом грязи от него не прекращается уже больше года, и на днях произошел вопиющий случай.

Тиньков нахамил подписчице, которая попросила его сделать репост записи о больном ребенке. Такое поведение предпринимателя возмутило пользователей Сети.

Российский ведущий и журналист Отар Кушанашвили, который раньше считал Олега Тинькова своим другом, набросился на него и образно дал ему леща. Ведущий не понимает, как можно не помочь матери больного ребенка?

"Считаю, принципиально начать обзор с людей-нелюдей. В данном случае с Олега Тинькова. Человека, которого я в эфире программы называл своим закадычником, конфидентом, наперсником... Это гнев ублюдка, а не праведного человека. Так никто не отвечает матери больного ребенка", – заявил Кушанашвили.

При этом журналист не исключил, что женщина, которая просила помощи в соцсетях, могла быть и аферисткой. Но все же, Тиньков не разбираясь в ситуации прямо нахамил ей.

Напомним, Олег Тиньков сам долгое время был страшно болен. Бизнесмену делали пересадку костного мозга за границей, чтобы победить рак. После того, как он добился ремиссии, предприниматель сильно изменился как внутренне, так и внешне.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Олег Тиньков решил сжечь все мосты с Россией.