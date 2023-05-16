"Им никто не откажет": сделано заявление об отъезде онкобольной Заворотнюк в США

"Им никто не откажет": сделано заявление об отъезде онкобольной Заворотнюк в США
Анастасия Заворотнюк. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
За судьбой актрисы следит вся страна

Несколько лет назад известия о страшном онкологическом заболевании знаменитой российской актрисы Анастасии Заворотнюк поразили многих жителей нашей страны. Уже очень давно красавица-актриса не появляется на публике. На этом фоне бродит много слухов и предположений о том, как сейчас живет главная теленяня страны. По некоторым данным, вскоре актрисе может потребоваться отъезд в Америку.

Дело в том, что именно в этой стране активно работают над созданием лекарства от раковых заболеваний. Любопытными размышлениями поделился онколог Евгений Черемушкин. Профильный медик заявил, что сейчас в Соединенных Штатах Америки тестируют чудо-гель, который способен эффективно бороться с раковыми клетками, поражающими мозг.

Инновационное лекарство может стать спасением для актрисы. Многие надеются, что Анастасия пойдет на риск и улетит лечиться в Штаты. Тем более, что о ее судьбе пекутся не только простые россияне, но и богатые коллеги по шоу-бизнесу. Вряд ли возникнут сложности со сбором денежных средств.

"Если есть деньги – берут и едут. Это все чисто финансовое, им никто не откажет", – подчеркнул опытный медицинский специалист.

Источник: Blitz+ • Требует проверки
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