Тиньков решил сжечь все мосты с Россией

Тиньков решил сжечь все мосты с Россией
Олег Тиньков. Фото: Yorick Jansens/www.globallookpress.com
Потерявший все миллиардер обратился к классикам и вспомнил Чацкого

Российский предприниматель Олег Тиньков объявил о решении не возвращаться в Россию, сообщив в социальных сетях, что также отказывается от сотрудничества с банком "Тинькофф". Бизнесмен сообщил, что в родной стране у него уже ничего не осталось.

Вместе с тем предприниматель заявил, что никогда не давал взяток и не "фронтил" чиновников, стремясь к прозрачной и честной деятельности – Тиньков утверждает, что всегда выступал против кумовства и не открывал дорогу в свой бизнес близким и друзьям.

Тиньков также добавил, что для России его уход не принесет ничего хорошего. Предприниматель забирает свои бренды из страны – Tinkoff и La Datcha. 

В заключение своего монолога Олег процитировал речь героя из комедии Александра Грибоедова "Горе от ума" Алексея Чацкого, который вернулся из Европы и стал критиковать устои, царящие в родной стране – "Сюда я больше не ездок. Пойду искать, где оскорбленному есть чувству уголок. Карету мне, карету".

В конце апреля "Тинькофф" объявил о решении провести ребрендинг и сменить название. В компании добавили, что давно желали изменить название, так как кредитная организация переросла "именной бренд".

Источник: Лента.ру ✓ Надежный источник
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