Шнуров, Буланова, Борисова: как звезды шоу-бизнеса были связаны с Пригожиным

Шнуров, Буланова, Борисова: как звезды шоу-бизнеса были связаны с Пригожиным
Фото: кадр YouTube
Действительно ли Сергей Шнуров получал деньги от главы ЧВК "Вагнер"?

После крушения бизнес-джета, на борту которого находился глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, общественность обсуждает его жизнь. Вспомнили и тех, кто был или мог быть связан с предпринимателем. Дошли и до представителей шоу-бизнеса.

Летом этого года во многих телеграм-каналах появилась информация о том, что в доме главы ЧВК "Вагнер" во время обысков нашли песню Сергея Шнурова и певицы Зои о Пригожине, который, кстати, и не скрывал, что платил музыканту деньги. В одном из интервью бизнесмен рассказал, что передавал деньги лидеру группы "Ленинград" через билетную кассу, то есть покупал билеты на его концерты, как и все. Но большего вклада не делал.

Евгений Пригожин поддерживал Татьяну Буланову, которая собиралась начать политическую карьеру. Предприниматель отзывался о певице как о человеке, которому открыта дорога в Государственную Думу. Мол, для нее это гораздо престижнее, чем Заксобрание Санкт-Петербурга, куда собиралась попасть артистка. 

Дана Борисова хвалила комедию Пригожина "16-й", называя картину ответом на иностранные киноленты, в которых русских показывают в нелучшем свете. 

Ну и известному однофамильцу Евгения Пригожина тоже досталось. Продюсер Иосиф Пригожин получил множество соболезнований в популярной социальной сети. Многие позволили себе пошутить подобным образом, но супруг певицы Валерии заявил, что в данный момент это неуместно. 

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
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