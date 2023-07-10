Вскрылись подробности тайной встречи Путина и Пригожина

Вскрылись подробности тайной встречи Путина и Пригожина
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Общественности сообщили о важном событии спустя почти две недели

Сегодня, 10 июля, выяснилось, что российский лидер Владимир Путин провел встречу с руководителем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным после того, как бизнесмен устроил попытку мятежа в нашей стране. Такой важной информацией с общественностью поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Выяснилось, что хранящаяся до сегодняшнего дня в тайне встреча прошла еще 29 июня. Пригожина пригласили в Кремль. Кроме бизнесмена, на встрече побывали еще 35 человек. Речь идет о начальниках отрядов и руководстве организации, отмечает телеканал "360".

Пресс-секретарь главы российского государства добавил, что общение президента с вагнеровцами заняло почти три часа. Также Песков сообщил, что во время обсуждения случившегося российский главнокомандующий дал свою оценку деятельности ЧВК на фронте в ходе специальной военной операции по демилитаризации украинского государства, а также прокомментировал события 24 июня, когда была устроена попытка мятежа.

Путин выслушал объяснения начальников отрядов и обсудил с ними возможности дальнейшего трудоустройства. Такую информацию публикует интернет-издание "Общественная служба новостей".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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