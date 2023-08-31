"Жив я или нет": опубликовано пророческое видео Евгения Пригожина

"Жив я или нет": опубликовано пророческое видео Евгения Пригожина
Евгений Пригожин. Кадр: YouTube
Смерть предпринимателя породила множество слухов

Вечером 23 августа информационное пространство разорвали новости о авиакатастрофе, которая стала последним полетом частного самолета основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Люди до последнего отказывались верить в то, что бизнесмен действительно был на борту и погиб. Однако спустя некоторое время эксперты Росавиации подтвердили, что Пригожин находился в самолете.

Несмотря на это, в социальных сетях продолжают обсуждать конспирологические теории о том, что смерть Пригожина могла быть инсценировкой. Судя по всему, люди не готовы принять гибель человека, который для многих успел стать кумиром.

Масло в огонь добавила всплывшая информация о событиях 2019 года. Тогда Пригожин уже "умирал" при похожих обстоятельствах. В Африке его самолет внезапно пропал с радаров, после чего появилась информация о возможной гибели бизнесмена. Однако спустя несколько дней он вышел на связь и опроверг разлетевшиеся слухи.

Сейчас же в Сети активно обсуждают пророческий видеоролик, который Пригожин записал всего за несколько дней до трагедии. Там бизнесмен отвечает на слухи о его возможной гибели. Как известно, недоброжелатели уже много раз "хоронили" Пригожина. Во второй половине августа бизнесмен обратился к сплетникам и заявил, что с ним все отлично.

"Для обсуждающих, жив я или нет, как у меня дела, – сейчас выходные, вторая половина августа 23 года. Нахожусь в Африке, поэтому любители обсуждений моей ликвидации, интимной жизни, заработков там или еще чего-нибудь, собственно говоря… все в порядке", – рассказывал Пригожин.


Учитывая, что уже через несколько дней, 23 августа, Пригожин погиб, этот видеоролик выглядит особенно пугающе. Некоторые считают, что Евгений предчувствовал приближение смерти.

К слову, ранее скорбящих шокировала странная деталь на могиле Пригожина.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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