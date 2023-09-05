В магазине и поезде: россияне обнаружили погибшего "Пригожина"

Фото: соцсети Фото: соцсети
Фото: соцсети Фото: соцсети Фото: соцсети
Снимки распространились в соцсетях

С момента гибели главы ЧВК "Вагнер" прошло порядка двух недель. Сразу же после произошедшего в соцсетях россияне стали обсуждать вероятность того, что в действительности Евгений Пригожин мог оказаться жив, а авиакатастрофа была инсценировкой. Подобное в биографии бизнесмена уже бывало, поэтому до конца некоторые люди отказываются верить, что его уже нет в живых.

На этом фоне в соцсетях они стали публиковать фотографии "Пригожина", которого встречают повсеместно: то в магазине, то в поезде, то просто на улице. 

К примеру, 1 сентября главу ЧВК опознали в фотографе, который пришел поснимать линейку в одной из российских школ. Лысый мужчина, отдаленно напоминающий Пригожина, вызвал настоящий переполох в соцсетях.

Фото: соцсети

После этого любой россиянин без волос на голове воспринимался людьми, как бизнесмен, который решил скрыться ото всех и вести простой образ жизни, далекий от политики – ходить в местные ларьки и работать на стройке.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Некоторые даже видели Евгения в своих попутчиках в поезде.

Фото: соцсети

Последняя публикация с Пригожиным появилась после его смерти в одном из Telegram-каналов. На ней глава ЧВК заявлял, что "жив, здоров" и с ним все хорошо. По предварительной оценке, видео было снято в Африке примерно 21-22 августа, до трагедии.

Фото: соцсети

Источник: Утро.ру
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