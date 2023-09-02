Муж Скабеевой предрек гибель Евгения Пригожина: страшный намек заметили в США

Смерть предпринимателя обрастает новыми тайнами

Кончина основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина обескуражила не только жителей нашей страны, но и экспертов из других государств. О трагической гибели бизнесмена много писали в зарубежной прессе. Более того, одна особенно внимательная американская журналистка разглядела странный намек на трагедию в выпуске популярного шоу "60 минут".



Экспертша из Соединенных Штатов Америки Джулия Дэвис, судя по всему, внимательно отсматривает все политические телепередачи, которые выходят на федеральных российских каналах. Такая осведомленность позволила журналистке выступить с заявлением по поводу мужа телеведущей Ольги Скабеевой, Евгения Попова.



Дэвис уверена, что гибель предпринимателя не стала новостью для Попова. Мол, он мог заранее из каких-то неведомых источников знать о том, что случится с основателем ЧВК "Вагнер". К таким выводам эксцентричная американка пришла, изучив костюм Попова, в котором он был одет накануне трагического инцидента.



Так, Евгений предстал перед публикой в двубортном пиджаке на шести пуговицах. Обычно такие костюмы носят пилоты. По мнению американской журналистки, таким странным образом Попов продемонстрировал особо внимательным зрителям, что знает о грядущей трагедии. Такой страшный намек очень впечатлил американку.





К слову, ранее было опубликовано пророческое видео Евгения Пригожина.

