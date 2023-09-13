Горькие откровения Костомарова заставили рыдать Кудрявцеву

Телеведущая рассказала, что была потрясена тем, чем с ней поделился фигурист

За время существования программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева выведала тайны многих российских знаменитостей. Звездные участники передачи доверяют ведущей самое сокровенное, а она неизменно принимает их истории близко к сердцу. Однако особенно сильно блондинку тронула история одного из последних гостей.

Накануне Лера Кудрявцева рассказала в своем блоге, что через несколько дней на экраны выйдет особенный выпуск ток-шок. В этот раз в студию к телеведущей придет фигурист Роман Костомаров, за которого последние месяцы переживала и молилась буквально вся страна. Кудрявцева призвала поклонников посмотреть выпуск и призналась, что эти съемки стали для нее одними из самых тяжелых.

По словам ведущей, горькие откровения Костомарова, перенесшего кому и ампутацию, буквально заставили ее рыдать. В студии спортсмен рассказал о пережитом, а также раскрыл свой главный секрет. Кудрявцева призналась, что разговор был очень непростым для нее эмоционально. Как поделилась блондинка, из-за своей эмпатичности она принимала все близко к сердцу и не могла сдерживать чувств.

"Я эмпатична, слишком... Когда записывали программу с Ромой, я рыдала взахлеб", – процитировала Леру Кудрявцеву "Комсомольская правда".

Кроме того, телеведущая высказалась и о самом герое выпуска. Лера заявила, что гордится и восхищается фигуристом, и поблагодарила его за доверие.

Ранее "Утро.ру" писали о том, что Кудрявцева выступила с признанием после бегства Пригожина из "Звезды сошлись".