Костомаров вышел на лед впервые после ампутации - душераздирающее видео

Зал рыдал и аплодировал стоя

Этот год буквально разделил жизнь знаменитого фигуриста Романа Костомарова и его близких на "до" и "после". В первые дни января спортсмен попал в реанимацию с пневмонией. Тогда никто и представить не мог, чем это обернется. Олимпийский чемпион провел в больнице полгода, пережив кому, два инсульта и ампутацию стоп.

Долгие месяцы за состояние здоровья фигуриста переживала вся страна. Однако не все верили, что Костомаров сможет преодолеть это испытание и не потерять себя. К счастью, он смог доказать обратное. И пусть пройден еще не весь путь, самое страшное осталось позади. Сейчас спортсмен активно тренируется на протезах, демонстрируя невероятную силу духа, и учится адаптироваться к новой реальности.

Вопреки всем тем, кто сомневался, что после пережитого Роман Костомаров снова вернется на лед, это произошло. Накануне в Сочи состоялось шоу "Письма любви" с участием его супруги – фигуристки Оксаны Домниной. Под конец проката к спортсменке присоединился ее муж.

Костомаров не стал кататься и вышел к жене в ботинках, чтобы прижать ее к себе и поцеловать. Первое появление олимпийского чемпиона на льду после ампутации тронуло зрителей, которые этого не ожидали. Увидев его, публика не сдержала слез и начала аплодировать стоя.

Ранее "Утро.ру" писало о том, почему Роман Костомаров никогда не снимает шапку на публике. Ответ на этот вопрос, который мучает многих, дала терапевт.