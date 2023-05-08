Костомаров впервые вышел на связь после ампутации конечностей

Костомаров впервые вышел на связь после ампутации конечностей
Роман Костомаров. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Спортсмен трогательно обратился к народу

Несколько месяцев жители нашей страны наблюдали за развитием событий вокруг здоровья знаменитого российского фигуриста Романа Костомарова. Наконец, выдающийся спортсмен нашел в себе силы и вышел на связь с поклонниками.

После пневмонии у фигуриста развился сепсис, пришлось ампутировать часть ноги, а также несколько пальцев на руках. Состояние танцора долгое время вызывало большие опасения у медицинского сообщества. Многие не верили, что Костомаров сможет выбраться. Однако Роман уверенно идет на поправку и уже готовится к протезированию.

Более того, атлет опубликовал первое обращение после госпитализации. Роман трогательно поблагодарил всех тех, кто молился за его здоровье и верил в победу над недугом. Костомаров подчеркнул, что ему предстоит много тяжелой работы, однако он верит в успех, потому что его окружают любящие люди и профессиональные врачи.


Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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