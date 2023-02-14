Вскрылся грандиозный обман с ампутацией Костомарова

Кисти больного удалось сохранить

Источники в больнице сообщили 14 февраля, что операция по удалению омертвевших тканей у Романа Костомарова была успешно проведена. Ему пришлось ампутировать кисти обеих рук. Официальные источники информацию не подтверждали, и, как выяснилось позднее, она оказалась фейком.

В действительности фигурист перенес операцию по удалению нескольких пальцев, на которых не удалось остановить развитие некроза, сообщает телеканал "360"

После лечения у Костомарова поднялась температура. Источники "Известий" полагают, что это произошло из-за перенесенного спортсменом стресса. 

Источник: Mash • Требует проверки
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