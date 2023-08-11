Сможет ли Костомаров вернуться в спорт – вердикт протезиста

Сможет ли Костомаров вернуться в спорт – вердикт протезиста
Роман Костомаров. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Эксперт выдвинул неожиданный прогноз

Последние месяцы за новостями о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова следит буквально вся страна. В первые недели 2023 года спортсмен попал в больницу, но тогда даже никто не предполагал, чем это обернется. За время, проведенное в клинике, он перенес кому, два инсульта, ампутацию части конечностей. Но вопреки всем испытаниям, фигурист не сдался и сохранил волю к жизни.

Сейчас, когда все самое страшное осталось позади, общественность с восхищением наблюдает за тем, как Роман Костомаров пытается вернуть свою жизнь в прежнее русло. Спортсмен активно тренируется на протезах и учится адаптироваться к ним. Но несмотря на силу духа, олимпийский чемпион не всегда на все сто верит в свои силы. 

Недавно Костомаров опубликовал видео с тренировки дочери и заявил, что теперь у него нет шансов обыграть ее в теннис. Однако изготовитель протезов нижних конечностей Михаил Московцев с этим утверждением в корне не согласен. Эксперт убежден, что спортсмен будет очень уверенно чувствовать себя на теннисном корте, если полностью адаптируется к протезам, и сможет управляться с ракеткой.

"На любительском уровне играть вполне можно. Все зависит от самого человека..." – вынес вердикт протезист.

Ранее "Утро.ру" писало, что Алена Кравец озвучила неожиданную причину несчастья, случившегося с Романом Костомаровым. Певица подозревает, что фигуриста могли сглазить из-за зависти.

Источник: BLITZ+ ✓ Надежный источник
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