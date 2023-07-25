"Камни в ушах": медики отказываются лечить госпитализированную Васильеву

Такой недуг таблетки не берут

Недавно российская актриса театра и кино Татьяна Васильева попала в больницу с гипертонией. В процессе обследования выяснилось, что это не единственная болезнь у звезды.

В клинике медики поставили ей редкий диагноз, который в народе называется "камни в ушах". Информацию подтвердили родственники Татьяны Васильевой. Народная артистка России находится под наблюдением врачей.

Отоларинголог Алексей Кошелев объяснил значение такого диагноза. По его словам, у Татьяны Васильевой доброкачественное пароксизмальное головокружение. При таком недуге слух люди не теряют, да и лечения особого не нужно, поэтому врачи не берутся это лечить.

Для того, чтобы купировать доброкачественное пароксизмальное головокружение, нужно всего лишь выполнять несложные упражнения.

"Если это доброкачественное пароксизмальное головокружение, то оно совсем не опасно, лечится буквально упражнениями, которые доктор должен показать", – отметил врач.

Отоларинголог добавил, что у возрастной категории пациентов такой диагноз сопровождается рядом других осложнений, не связанных со слухом.

Ранее Татьяна Васильева заявила, что ее уже выписали, и теперь она будет учиться жить с камнями в ушах.