Лариса Голубкина экстренно госпитализирована

Лариса Голубкина экстренно госпитализирована
Лариса Голубкина. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Состояние пожилой звезды вызывает опасения

Сегодня, 10 августа, информационное пространство разорвали тревожные новости. Появились сведения об экстренной госпитализации культовой советской артистки Ларисы Голубкиной. 83-летняя звезда знаменитой киноленты "Гусарская баллада" попала в больницу из-за неудачного падения.

В целом состояние здоровья знаменитости вызывает серьезные опасения, многомиллионная армия фанатов советской дивы очень переживает за нее. Недавно Голубкина прошла длительную реабилитацию после перелома шейки бедра – такая травма у пожилых людей иногда заканчивается весьма трагически.

Последние два года стали для знаменитости настоящим испытанием. Голубкина тяжело перенесла заболевание пресловутой коронавирусной инфекцией. Спустя некоторое время ей пришлось восстанавливаться после серьезного перелома.

Когда в интернет-пространстве появилась информация о госпитализации Голубкиной, журналисты поспешили выйти с ней на связь. Артистка сумела сказать всего несколько фраз.

"Мне неудобно говорить, потому что я лежу в больнице… Я вчера упала, случайно", – рассказала любимица публики.

К слову, ранее "Утро.ру" рассказывало, что стало с заболевшим шизофренией артистом Василием Степановым из нашумевшего кинофильма "Обитаемый остров".

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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