"Борь, прости": Донцова в слезах раскрыла правду о состоянии больного Корчевникова

Писательница не смогла молчать

В последние годы о здоровье звезды российского телевидения постоянно появляются новые слухи, пугающие его поклонников. Говорят, что ведущий из-за удаления опухоли мозга стал терять слух, а также сталкиваться с отказом речевого аппарата. Некоторые утверждают, что во время записи своего шоу "Жизнь и судьба" Борис Корчевников с трудом понимает приглашенных гостей.

Сам журналист состояние своего здоровья комментирует редко. О том, что он пережил, знают лишь единицы. Несколько лет назад звезде удалили опухоль из головы. В то непростое время, как оказалось, его поддерживала Дарья Донцова. Писательница стала гостьей шоу своего близкого друга и раскрыла правду о том, в каком состоянии в тот момент пребывал больной журналист.

Писательница не смогла сдержать слез, вспоминая тот ужас, который пережил Борис Корчевников.

"Борь, прости, я очень старалась не заплакать", – искренне извинилась Дарья Донцова.

По ее словам, однажды утром она взяла в руки телефон и увидела сообщение с фотографией человека, полностью перебинтованного. В нем она не сразу разглядела телеведущего. Этим снимком он сообщил близкой подруге о том, что жив, и попросил помолиться за него. Писательница сразу же зажгла свечи.

"Так страшно было его таким увидеть, честно скажу", – поделилась воспоминаниями Дарья Донцова.

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, что Борис Корчевников публично прокомментировал свои проблемы со здоровьем на фоне слухов об уходе с телевидения.