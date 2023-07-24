"Все позади": названа причина ухода Корчевникова из эфира "России 1"

"Все позади": названа причина ухода Корчевникова из эфира "России 1"
Борис Корчевников. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеведущий совсем сдал

Уже в начале июля преданные поклонники разбитого болезнью Бориса Корчевникова были озабочены его исчезновением. Зрители "Жизнь и судьба" раз за разом наталкивались на старые выпуски, из-за чего многие с ужасом подумали о том, что телеведущему стало хуже. Затем же программу и вовсе вычеркнули из эфира "России 1".

Ведь даже в последних выпусках телепередачи от зрителей не могло укрыться то, насколько же много усилий прилагает Борис к тому, чтобы выполнять работу, которая раньше давалась ему с необычайной легкостью. В кресле ведущего он не появлялся без слухового аппарата и планшета, на который редакторы выводили все сказанное гостем.

Однако теперь стало известно, куда и почему Борис Корчевников пропадал из сетки телевещания "России". Об этом рассказал сам мужчина в эфире нового выпуска.

"Я за последние несколько месяцев немного поправился, потому что лечился. Все уже позади, я иду на поправку", – успокоил Борис своих зрителей.

Судя по всему, состояние здоровья Бориса Корчевникова действительно ухудшалось, в связи с чем он и принял решение временно покинуть работу. Остается только надеяться, что реабилитация поможет ему еще долго радовать поклонников своей передачи.

А вот бывшему ведущему Первого канала Александру Васильеву не прочат такого же позитивного будущего: в "Модный приговор" он вряд ли вернется.

Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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