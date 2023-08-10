Что стало с артистом-шизофреником из "Обитаемого острова" - пугающее фото

Степанов изменился до неузнаваемости

15 лет назад на экраны страны вышел фантастический фильм Федора Бондарчука "Обитаемый остров". Главную роль в картине исполнил молодой на тот момент актер Василий Степанов. Талантливый и симпатичный артист сразу же покорил сердца российских зрителей, а в особенности представительниц прекрасного пола.

Однако после грандиозного взлета творческая карьера звезды не задалась. Актер снялся еще в паре фильмов и пропал из мира большого кино, вскоре полностью исчез с радаров. Сегодня 37-летний Василий Степанов не дает интервью, не появляется на светских мероприятиях и вообще редко выходит из дома.

Даже если встретить его на улице случайно, то узнать все равно не получится. Некогда красавчик с золотистыми кудрями изменился до неузнаваемости. На фото из его личного архива, опубликованном газетой "Комсомольская правда" трудно разглядеть того самого Максима Каммерера из рейтинговой картины.

Артист проживает в одной квартире с родителями. Он не страдает от вредных привычек, однако, по данным прессы, несколько раз выпадал из окна и находился на лечении в психиатрической больнице. В итоге звезде фильма "Обитаемый остров" диагностировали шизофрению.

Ранее брат Василия Степанова отмечал, что ему присвоили третью категорию инвалидности и выплачивают пособие. В отношениях актер не состоит, тратит свободное время на уход за отцом.