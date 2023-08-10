Что стало с артистом-шизофреником из "Обитаемого острова" - пугающее фото

Что стало с артистом-шизофреником из "Обитаемого острова" - пугающее фото
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Степанов изменился до неузнаваемости

15 лет назад на экраны страны вышел фантастический фильм Федора Бондарчука "Обитаемый остров". Главную роль в картине исполнил молодой на тот момент актер Василий Степанов. Талантливый и симпатичный артист сразу же покорил сердца российских зрителей, а в особенности представительниц прекрасного пола.

Однако после грандиозного взлета творческая карьера звезды не задалась. Актер снялся еще в паре фильмов и пропал из мира большого кино, вскоре полностью исчез с радаров. Сегодня 37-летний Василий Степанов не дает интервью, не появляется на светских мероприятиях и вообще редко выходит из дома.

Даже если встретить его на улице случайно, то узнать все равно не получится. Некогда красавчик с золотистыми кудрями изменился до неузнаваемости. На фото из его личного архива, опубликованном газетой "Комсомольская правда" трудно разглядеть того самого Максима Каммерера из рейтинговой картины.

Василий Степанов. Скриншот: Комсомольская правда

Артист проживает в одной квартире с родителями. Он не страдает от вредных привычек, однако, по данным прессы, несколько раз выпадал из окна и находился на лечении в психиатрической больнице. В итоге звезде фильма "Обитаемый остров" диагностировали шизофрению.

Ранее брат Василия Степанова отмечал, что ему присвоили третью категорию инвалидности и выплачивают пособие. В отношениях актер не состоит, тратит свободное время на уход за отцом.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

"К старости сошла с ума": Пашутин сравнил махавшую флагом Украины Ахеджакову с поддержкой Гитлера

Безобразная выходка любимой актрисы

Раскрыт ответ Путина на "унижение" России со стороны НАТО

Российские войска нацелились на четыре города Украины

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей