"Бабуля": звезда "СашиТани" без макияжа ужаснула народ

Валентину Рубцову не узнать

Актрису поклонники полюбили за роли в сериалах "Универе" и "СашаТаня". Многим казалось, что звезда, можно сказать, застряла в образе студентки, благодаря ее миловидной внешности и маленькому росту. Однако недавно публика заметила, что Валентина Рубцова резко постарела.

Брюнетка в отличии от многих своих коллег по творческому цеху, которые злоупотребляют фильтрами и косметикой, выступает за естественность. В социальных сетях можно найти массу фотографий и видео, на которых актриса предстает такой, какая она есть – без прикрас.

Правда, любовь к натуральной красоте привела звезду "СашиТани" к критике. На днях снимки артистки без макияжа распространились по Сети, а пользователи в комментариях ужаснулись ее видом. Некоторые злопыхатели не упустили возможность отметить, что выглядит она хуже, чем ее коллеги-сверстники.

"Бабуля, вы кто? Где Таня? Постарела..." – пишет народ на просторах Интернета.

Стоит отметить, что у Валентины Рубцовой нашлись защитники. Многие отметили, что ее храбрости можно позавидовать: мол, далеко не все звезды решатся опубликовать свои реальные фотографии. Да, и сама актриса не обращает внимание на негатив, продолжая показывать фанатам себя без макияжа и фильтров.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как на звезду "СашиТани" набросились с критикой из-за лишнего веса.