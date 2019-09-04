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"Чебуреки виноваты": звезда "Универа" поправилась на 100 кг

Валентина Рубцова. Фото: globallookpress.com
Узнать в девушке популярную актрису удается с трудом

Тело Валентины Рубцовой, известной по роли Тани в сериале "Универ", сильно изменилось. На новых фото видно, что от стройной фигуры знаменитости ничего не осталось: появился второй подборок, стал выпирать живот, руки и ноги заметно увеличились в размерах.

Поклонники были шокированы тем, как 41-летняя Рубцова так быстро растолстела, по их мнению, она набрала не менее 100 кг. В Интернете сразу же начали появляться разные версии такого резкого набора веса. Одни заговорили о болезни, другие о переедании.

"Это, наверное, сочинские чебуреки виноваты", "Вот до чего спорт доводит. А я говорил, выпей вина, съешь шашлык с хачапури...", "Ужас какая", "Так люди от гормонов полнеют", "Отвратительно",

– прокомментировали фотографию Валентины Рубцовой.

На самом деле объяснение такого быстрому набору веса куда более простое – актрису превратили в толстушку с помощью грима для нового эпизода сериала "СашаТаня". 

Ранее в интернете появилось фото киски звезды "Папиных дочек". 

Дарья ПЕТРОВА
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