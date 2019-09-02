Волочкова вывалила грудь на уроке у дочери

Балерина засветила прелести перед школьниками

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна в этом году пошла в 8-й класс. Знаменитая мама не смогла пропустить такое событие и решила порадовать всех учеников своим визитом. По словам самой танцовщицы, она буквально ворвалась в класс прямо во время урока. Для посещения учебного заведения балерина выбрала соблазнительный наряд – глубокий вырез на платье позволял рассмотреть бюст Волочковой.

"Пусть мое вторжение на урок русского языка было внезапным, но верю, приятным. Я решила поздравить мою любимую Аришу именно так. Мне сложно поверить, что это уже 8-ой класс!!! Ведь недавно был 1-й", – рассказала Анастасия подписчикам.

Сейчас в социальных сетях Волочковой совместные фото с Ариадной практически не появляются, даже на отдых танцовщица ездит без нее. Скорее всего, девочка живет вместе с отцом Игорем Вдовиным, который перестал платить балерине алименты на ребенка еще в марте.

Ранее Анастасии Волочковой пришлось публично отмываться от грязи в бочке.