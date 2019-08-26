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"Мешочек": Бузова оголила ягодицы на улице

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая продемонстрировала вид сзади

Ольга Бузова сейчас находится на Бали, где принимает участие в съемках нового проекта. Даже из путешествия знаменитость радует поклонников пикантными фото. На новом снимке ведущая "Дома-2" позирует на улице в очень коротких шортах, практически полностью открывающих ее ягодицы.

Вид Ольги Бузовой сзади многим не понравился: критики уверены, что формы звезды совсем не так хороши, а ей стоило бы вести себя скромнее, если она хочет найти себе мужа.

"Так задница то весит. Мешочек", "Опять вывалила свою задницу", "Тебе не надоело каждый день выставлять свой зад", "Смотреть уже на это надоело", "Она не выйдет замуж, ни одному мужику это не надо, когда его женщина будет на всю страну попу выставлять", "Ноги коротковаты",

– раскритиковали знаменитость в Instagram.

Преданные поклонники Бузовой, наоборот, восхищаются сексуальным телом 33-летней девушки.

"Потрясающая фигура", "Какие стройные ножки", "Ты просто бомба", "Фигура кайф", "Олечка, ты такая молодец, я тобой просто восхищаюсь", – пишут восторженные подписчики.

Ранее "Утро" рассказывало о главных скандалах телепроекта "Дом-2". 

Дарья ПЕТРОВА
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