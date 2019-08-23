"Лошадь тонированная": лицо Барановской изменилось

Кожа телеведущей испортилась

На новом фото Юлии Барановской поклонники заметили последствия отпуска – на лице знаменитости видны пигментные пятна, появившиеся из-за солнца. Комментаторы всерьез обеспокоены за внешность привлекательной телеведущей и просят ее беречь себя.

Так загореть Юлии Барановской удалось на отдыхе в Камбодже, где она летала на лиане в полупрозрачном платье, и в Греции, где вся семья праздновала день рождения младшего сына телезвезды и футболиста Андрея Аршавина.

"Юля, берегите лицо. Зачем так загорать, все в пигменте", "Лошадь тонированная", "Юля, есть защитный крем. Берегите лицо", "Загар испортил вам кожу лица", "Юля, я тебя обожаю, но натуральный цвет лица больше подходит", "Слишком загорели, кожа испорчена",

– высказались в Сети.

Ранее Юлия Барановская рассказала о воссоединении с Андреем Аршавиным.