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"Лошадь тонированная": лицо Барановской изменилось

Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv
Кожа телеведущей испортилась

На новом фото Юлии Барановской поклонники заметили последствия отпуска – на лице знаменитости видны пигментные пятна, появившиеся из-за солнца. Комментаторы всерьез обеспокоены за внешность привлекательной телеведущей и просят ее беречь себя. 

Так загореть Юлии Барановской удалось на отдыхе в Камбодже, где она летала на лиане в полупрозрачном платье, и в Греции, где вся семья праздновала день рождения младшего сына телезвезды и футболиста Андрея Аршавина. 

"Юля, берегите лицо. Зачем так загорать, все в пигменте", "Лошадь тонированная", "Юля, есть защитный крем. Берегите лицо", "Загар испортил вам кожу лица", "Юля, я тебя обожаю, но натуральный цвет лица больше подходит", "Слишком загорели, кожа испорчена",

– высказались в Сети. 

Ранее Юлия Барановская рассказала о воссоединении с Андреем Аршавиным. 

Дарья ПЕТРОВА
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