"Как на шесте": одичавшая Барановская засветила трусы

Телеведущая показала экзотическое развлечение

Юлия Барановская призналась, что всегда мечтала повисеть на лиане. Исполнить свою мечту ведущей удалось в джунглях Камбоджи, где она отдыхает вместе с детьми. Роликом со своим приключением звезда поделилась в Instagram. Некоторые поклонники решили, что Барановская совсем одичала на отдыхе, раз вертится на лиане в полупрозрачном платье, сквозь которое видно нижнее белье.

Некоторые пользователи начали сравнивать бывшую возлюбленную Андрея Аршавина с обезьяной – так ловко девушка позировала на видео. Прекрасная физические данные привели в восторг подписчиков, звезде даже посоветовали заняться танцами у шеста.

"Сильная женщина может все", "Совсем одичаешь там", "Трусики то просвечивают", "Маленькая обезьянка", "Элегантно очень", "Грациозна, как лань", "Такая вы сильная", "Как на шесте", "Фигурка – прелесть", "Амазонка", "Танцы на пилоне!!! Юля осваивает новую профессию!", "Веселая обезьянка",

– написали комментаторы.

Ранее в Сети появилась информация, что телеведущая сыграла свадьбу на отдыхе, но сама Барановская подобные домыслы резко отрицает.