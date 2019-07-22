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"Как на шесте": одичавшая Барановская засветила трусы

Юлия Барановская. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv
Телеведущая показала экзотическое развлечение

Юлия Барановская призналась, что всегда мечтала повисеть на лиане. Исполнить свою мечту ведущей удалось в джунглях Камбоджи, где она отдыхает вместе с детьми. Роликом со своим приключением звезда поделилась в Instagram. Некоторые поклонники решили, что Барановская совсем одичала на отдыхе, раз вертится на лиане в полупрозрачном платье, сквозь которое видно нижнее белье.

Некоторые пользователи начали сравнивать бывшую возлюбленную Андрея Аршавина с обезьяной – так ловко девушка позировала на видео. Прекрасная физические данные привели в восторг подписчиков, звезде даже посоветовали заняться танцами у шеста.

"Сильная женщина может все", "Совсем одичаешь там", "Трусики то просвечивают", "Маленькая обезьянка", "Элегантно очень", "Грациозна, как лань", "Такая вы сильная", "Как на шесте", "Фигурка – прелесть", "Амазонка", "Танцы на пилоне!!! Юля осваивает новую профессию!", "Веселая обезьянка",

– написали комментаторы. 

Ранее в Сети появилась информация, что телеведущая сыграла свадьбу на отдыхе, но сама Барановская подобные домыслы резко отрицает. 

Дарья ПЕТРОВА
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