Гузеева сняла постельное видео после скандала

Актриса показала, как проводит время в одиночестве

Телеведущая Лариса Гузеева сейчас находится в Италии. Но из-за испортившейся погоды звезда была вынуждена проводить время в номере. Знаменитость решила не терять времени даром и снять видео для своих социальных сетей, находясь в постели. В ролике видно, что знаменитость спрятала свою, возможно, обнаженную фигуру под одеялом.

В последнее время Гузеева часто оказывается в центре скандалов. Например, недавно звезда начала грубить своим подписчикам, советовавшим ей отдыхать в Крыму, а не за границей.

Похоже, что Гузеева быстро отошла от перепалки и отправилась на осмотр достопримечательностей в Риме. Звезда призналась, что несмотря на топографический кретинизм ей удалось найти интересное место.

"С моим топографическим кретинизмом я дерзнула пойти куда глаза глядят. И знаете, что нашла – здесь много мертвых домов, где вообще никто не живет",

– рассказывала Гузеева.



