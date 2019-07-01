Гузеева сняла постельное видео после скандала

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Телеведущая Лариса Гузеева сейчас находится в Италии. Но из-за испортившейся погоды звезда была вынуждена проводить время в номере. Знаменитость решила не терять времени даром и снять видео для своих социальных сетей, находясь в постели. В ролике видно, что знаменитость спрятала свою, возможно, обнаженную фигуру под одеялом.
В последнее время Гузеева часто оказывается в центре скандалов. Например, недавно звезда начала грубить своим подписчикам, советовавшим ей отдыхать в Крыму, а не за границей.
Похоже, что Гузеева быстро отошла от перепалки и отправилась на осмотр достопримечательностей в Риме. Звезда призналась, что несмотря на топографический кретинизм ей удалось найти интересное место.
"С моим топографическим кретинизмом я дерзнула пойти куда глаза глядят. И знаете, что нашла – здесь много мертвых домов, где вообще никто не живет",
– рассказывала Гузеева.
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