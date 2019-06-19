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"Похожа на мымру": как похудение изуродовало Сябитову

Роза Сябитова. Фото ИТАР-ТАСС/Александра Краснова
Лицо телеведущей сильно изменилось

Роза Сябитова поделился с подписчиками первыми результатами своего похудения. Сейчас знаменитость сбросила уже 6 килограмм, но вместе с лишним весом потеряла еще и свою красоту. Не накрашенное лицо свахи произвело на зрителей сильное впечатление, они просят звезду остановиться, пока не стало поздно.

"Ну до чего же страшна!", "Почему вид такой? Я просто в шоке", "Роза, смотрите, а то по диете еще и на тот свет отправитесь", "Куда ушла вся красота? Что с лицом?", "Ой ей, лицо плохое стало, хватит худеть", "Потом придётся к пластическому хирургу идти", "Что с лицом, одумайтесь", "Похожа на мымру",

раскритиковали постройневшую знаменитость.

Роза Сябитова. Фото: instagram.com/syabitova_roza

Похудение Сябитовой происходит непросто: женщина то находится на грани нервного срыва, то вновь полна энергии. Пользователи считают, что она зря обратилась за помощью к Елене Малышевой. В Сети уверены, что теледоктор – мошенница, а Розе следовало бы использовать более простые методы похудения.

"Меньше кушать нужно", "В деревню на свеклу и вся диета. Роза, тяпку в руки и вперед", "Малышева мошенница", "Малышева вообще страшила", "Похудеть можно и без диеты Малышевой",

– посоветовали в комментариях.

Множество негативных сообщения в адрес Малышевой могут быть связаны с недавним скандалом: в эфире телеведущая назвала кретинами детей с аутизмом. 

Дарья ПЕТРОВА
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