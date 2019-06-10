Малахов снял трусы в гостях у тещи

Шоумен умеет привлекать к себе внимание

Не успел утихнуть скандал вокруг дома Максима Галкина и Аллы Пугачевой на Кипре, как телеведущий снова заставил о себе говорить.

Андрей Малахов любит держать публику в тонусе. После острой ситуации с якобы переездом Примадонны из России шоумен, видимо, старается сгладить негативное отношение поклонников звездной пары и предпочитает размещать шутливые посты.

Так, ранее он продемонстрировал, как стоматолог заставила его замолчать. А после развеселил подписчиков кадром в сторис. Малахов снял веселенькие трусы с изображением миньона, которые сушились на бельевой веревке. Фото он подписал лаконично – #вгостяхутещи. Кому принадлежит модное белье, Андрей не уточнил.

Напомним, ранее на слухи о строительстве дома на Кипре жестко отреагировал Максим Галкин. Он назвал программу Малахова, где, по словам юмориста, распространяют лживую информацию, "никчемным карнавалом".