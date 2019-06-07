"Галкин заставил": Малахову закрыли рот

Телеведущий пошутил над собой

Случилось то, о чем некоторые могли только мечтать, – Андрей Малахов, как сам рассказал в соцсети, замолчал. Правда, ненадолго, но это вызвало бурную реакцию подписчиков в Instagram, которые решили, что ему заткнули рот по указке Максима Галкина, а может, и Аллы Пугачевой в придачу, ведь не так давно у мужа Примадонны и ведущего "Прямого эфира" произошел конфликт.

"Максим Галкин заставил Малахова замолчать. Что скажет его жена? Сразу после небольшой рекламы", "Галкин с Пугачевой распорядились отрезать Вам язык... они такие, они могут", "Галкин довел?",

– сразу поинтересовались фанаты.

Но "онеметь" звезду экрана заставила стоматолог. Об этом этом Андрей сообщил под забавным снимком, опубликованным на его странице:

"Перед своим летним отпуском - #зубнаяфеяАльбина заставила меня замолчать на 10 минут!".

В ответ подписчики высказались неоднозначно.

"Молчащий Малахов – это нонсенс", "Наверное, это было нелегко", "Тяжело, наверное, пять минут молчать вам","Прямо анекдот!.. Малахова заставили молчать", "Не верю... Целых 10 минут???", "Молчи 10 лет! Всем ... (все равно)", "Ну хоть кто-то в состоянии выключить этот звук", "Побольше помолчи", "Так-то лучшен. ходил бы всегда с кляпом",

– поделились они впечатлениями.

Умение много говорить никогда не изменяет Андрею, что он постоянно показывает в разных программах. При этом бывает не прочь подшутить даже над собой не только в телеэфире, но и в соцсетях.



В последнее время телеведущий все чаще попадает в скандалы, которые заметно расшатали его авторитет. На прошлой неделе Малаховуу здорово досталось от Галкина, который обвинил его во вранье и публикации заказных материалов. Позже в их разборки вмешалась Ксения Собчак.

Ранее шоумена разнесли за "пиар на костях". До этого подписчики раскритиковали его за безразличие к страшной трагедии – катастрофе лайнера SSJ-100 в Шереметьеве.