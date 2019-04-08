Волочкова утешилась в объятиях Малахова

Балерина пригласила телеведущего домой

В особняк Анастасии Волочковой пожаловал Андрей Малахов. Об этом рассказала сама "королева шпагата". Она опубликовала в Instagram целую фотосессию с шоуменом. На одном из кадров они показаны сидящими на лестнице в тесных объятиях.

Принимала гостя артистка не только на диване в гостиной. Они побывали и у камина, и в других комнатах. Беседа шла в непринужденной, дружеской обстановке. Балерине встреча оставила самые приятные воспоминания, что видно из написанного под снимками.

"У меня дома был прекрасный гость. Андрей Малахов... Мы записали программу о моей жизни. Эфир на Россия-1 завтра. "Прямой эфир",

– сообщила Анастасия в соцсети. И отметила:

"Андрей – профессиональный ведущий и просто добропорядочный человек. Это было человеческое общение доверительное".

Не позабыла Волочкова и о посетительнице, которая навестила ее раньше. Она с возмущением заявила, что "бессовестная Собчак", придя к ней в дом, рылась в шкафах и тумбочках без ведома хозяйки "и устанавливала скрытую камеру и микрофон в бане". И хотя ее "доверчивость не имеет границ", балерина верит, что "в случае с Андреем не ошиблась".

Шоумен действительно пришел к балерине через несколько дней после ее скандала с Ксенией Собчак. Конфликт между блондинками произошел, после того как телеведущая на своем YouTube-канале выложила интервью с бывшей примой Большого театра. В нем она высмеяла интимные подробности из жизни балерины.

Позже бывшая звезда "Дома-2" еще и опубликовала в соцсети ролик, в котором изображен поход с Волочковой в баню, напоминает URA.RU. Увидев это, "королева шпагата" выразила окончательное разочарование в телеведущей.

Анастасия давно решила закрывать все комменарии к постам на своей странице. Поэтому, что думают ее подписчики о новой публикации балерины, можно только догадываться...