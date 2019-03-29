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Прикрылась пихтой: обнаженная Волочкова растянулась на сене

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерина вывела фото из бани на новый уровень

Анастасия Волочкова знаменита своими провокационными снимками, на которых она демонстрирует шпагат. Зачастую подобные кадры артистка делает после или во время сауны. Каждый раз звезда находит, чем удивить поклонников. Так произошло и с новым фото.

Волочкова отправилась в баню с таинственным возлюбленным, личность которого старается тщательно скрывать. Балерина устроила бойфренду романтический день по случаю их важной совместной даты.

"Отмечать с любимым человеком таинственную и значимую дату гораздо приятнее в комплексе здоровья, нежели в ресторане",

– заметила знаменитость под постом.

Она добавила, что очень счастлива, любит и любима, и подчеркнула, что не каждый человек может испытать подобное удовольствие. Волочкова иронично отметила, что от радости растягивает не только связки. В кадре артистка вновь показала свой знаменитый шпагат, прикрывшись ветками хвойного дерева. Любопытно, что балерина позировала на сене, не испугавшись уколоться, хотя на фото не видно даже крошечного бикини, к которым она испытывает особую любовь.

Фанаты смогли выразить свое восхищение кадром, только поставив "лайки", возможность комментировать снимок Волочкова отключила. 

Полина ИВАНОВА
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