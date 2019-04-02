"Спилась и отощала": Волочкова показала "танец хмельного шмеля"

Па балерины неприятно удивили подписчиков

Кадры с репетиции звезды вызвали бурное обсуждение.

Анастасия Волочкова милостиво открыла комментарии для поклонников, которые совсем извелись, не зная, куда писать комплименты. Однако сделала это избирательно. И, видимо, не зря. На один из последних постов вместе с фанатами слетелись хейтеры.

"Солнечная репетиция. Когда голова кружится только от радости и любви! Когда мы поддерживаем физическую форму на уровне, тело всегда отвечает с благодарностью", – написала Волочкова под видео, где изящно репетирует танец.

Злопыхатели не упустили случая укусить балерину и пройтись по ее личной жизни, а заодно и ее пристрастию к горячительным напиткам, в котором ее регулярно подозревают недруги (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"День Сурка. Опять 25. У всех 1 апреля, у этой #зимахорошо ещё, #мальдивыубрала. Болезная. Совсем спилась и отощала. Сама себе там пляшет в своём потешном мире", "Скажите а что вы все время репетируете? Вроде одни и те же движения всегда, годами", "Бревно!!! Ни грации, ни пластики, ни ритма!!! Ни чего!!! Настя не позорься и не выставляй на показ свою бездарность. Ты далека от балета. Сиди уж ты в бочке. Это тебе больше подходит!", "Танец хмельного шмеля", "Бедная одинокая женщина... Даже дочь ушла, в холодном склепе она и кот!!! Конечно крыша поедет от такой жизни, ведь никаких интересов нет. И ещё кого-то называет зависницами – чему завидовать-то???????" "Анастасия оглянись у тебя с твоим типа любимым одно и тоже: лепестки роз, бухло, кальян и все. Посмотри как настоящие богатые проявляют любовь, а какие подарки и где они время проводят. А ты дом, диван и в пух пьяная вот и все",

– в выражениях комментаторы не стеснялись.

А между тем в личной жизни у красотки все в порядке. На днях она рассказала об очередном романтическом вечере с возлюбленным.